CSKA Moskova'dan bomba Euroleague kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle Eurolig'den ihraç edilen Rus takımları harekete geçti. CSKA Moskova, yeni bir lig kuracağını ifade etti. Teklif götürülen takımlar arasınra Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes de bulunuyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle birçok Rus futbol ve basketbol kulübü FIFA, UEFA ve Euroleague tarafından belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldı.

Euroleague, aldığı radikal bir kararla Rus takımlarını organizasyondan ihraç ettiğini açıklamıştı. Alınan bu karar sonrası CSKA Moskova harekete geçti.

Fanatik'in Sırp basınından çevirdiği habere göre, CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, yeni bir lig kurmak istediklerini itiraf etti. Açıklamalarda bulunan Vatutin şunları söyledi: "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe 'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'de ettiğinden en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.