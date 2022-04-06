BIST 2.319
DOLAR 14,74
EURO 16,09
ALTIN 912,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Adresi karıştırdı yanlış binayı yıktı bir de üstüne yıkım masraflarını istedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adresi karıştırdı yanlış binayı yıktı bir de üstüne yıkım masraflarını istedi

Samsun’da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti.

Abone ol

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.

Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

"Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı"
Ahmet Çelik, “Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım” dedi.
Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Facebook kullananları sevindirecek haber! Yeni özellik geliyor
Facebook kullananları sevindirecek haber! Yeni özellik geliyor
Safiye Soyman evli mi ilk eşi Ziya Aköz kimdir çocuklarının babası kimdir?
Safiye Soyman evli mi ilk eşi Ziya Aköz kimdir çocuklarının babası kimdir?
Safiye Soyman kaç yaşında aslen nereli yeni eşi Faik Öztürk ile evli mi?
Safiye Soyman kaç yaşında aslen nereli yeni eşi Faik Öztürk ile evli mi?
Stoltenberg duyurdu: Rus ordusu doğuya ilerliyor müttefikler silah yardımı yapmalı
Stoltenberg duyurdu: Rus ordusu doğuya ilerliyor müttefikler silah yardımı yapmalı
Faik Öztürk kimdir aslen nereli Faik Öztürk ne iş yapar, gerçek mesleği ne?
Faik Öztürk kimdir aslen nereli Faik Öztürk ne iş yapar, gerçek mesleği ne?
Zelenskiy Avrupa'ya isyan etti: Tahammül edemiyorum
Zelenskiy Avrupa'ya isyan etti: Tahammül edemiyorum
Tivibu'da ramazan ayına özel içerikler izleyiciyle buluşuyor
Tivibu'da ramazan ayına özel içerikler izleyiciyle buluşuyor
MHP'de 'Baki Ersoy krizi' büyüyor! Tepki olarak MHP'den istifa etti
MHP'de 'Baki Ersoy krizi' büyüyor! Tepki olarak MHP'den istifa etti
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Bulgaristan’da muhalif parti lideri Rusya'yı desteklemeyenlerin "hain" olduğunu ilan etti
Bulgaristan’da muhalif parti lideri Rusya'yı desteklemeyenlerin "hain" olduğunu ilan etti