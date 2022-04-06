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Moda Sahnesi'nin elektriği yine kesildi! Kemal Kılıçdaroğlu kandil hediye etmişti

Moda Sahnesi'nin elektriği yine kesildi! Kemal Kılıçdaroğlu kandil hediye etmişti

Faturayı ödeyemediği için Moda Sahnesi'nin elektriği bir ay içinde ikinci kez kesildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Moda Sahnesi’ni ziyaret ederek kandil hediye etmişti.

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Moda Sahnesi, elektriklerinin bir ay içerisinde ikinci kez kesildiğini duyurdu.  Moda Sahnesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart’taki ilk kesilmenin ardından, bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi. Salonu olan özel tiyatroların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önlemlerin acilen alınması gerekmekte." denildi.

 Moda Sahnesi'nin açıklamasının devamında "Bugün elektriğin ikinci kez kesilmesine sebep olan problem, Moda Sahnesi’ne ait bir problem değildir, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Sabancı Holding’e ait bir problemdir. Kültür sanat hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olan özel tiyatrolar, geçici değil kalıcı çözümler beklemekte. İki yıllık pandemi sürecinde çok zor günler geçiren özel tiyatroların hayatta kalabilmesinin koşulu, onların da kamusallık statüsüne sahip olmasından geçmekte. Çok geç olmadan problemler çözülmeyi bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Sözcü'nün haberine göre sahne yönetmeni Kemal Aydoğan, bu faturanın ödenmesinin mümkün olmadığını ve ödemeyeceklerini söyledi. Moda Sahnesi’ne ocak ayında 20 bin 61 lira, şubat ayı için de 19 bin 260 fatura geldi.



Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Moda Sahnesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette “Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye'nin itibarı dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi’nin elektriğinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürpermedim değil. Bir sanat alanında, sanatın icra edildiği bir yerde elektriklerin kesilmesi başlı başına vahim bir tablodur” açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu temsili olarak bir de kandil hediye etmişti.

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