Kuruluş Osman Cornelia kimdir gerçekte kim oynuyor Cornelia hain mi?

ATV'nin tarih kokan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diziye yeni katılan karakterden biri de Cornelia oldu. Melis Gürhan 'ın oynadığı Cornelia tarihte kimdir, nasıl öldü soruları merak konusu oldu. Peki Melis Gürhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Her çarşamba ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Cornelia karakterini canlandıran Melis Gürhan en çok aranan isimlerden biri. Tarihteki gerçek karakterlerin yanında kimi zaman da senaryo gereği kadroya dahil edilen karakterler sık sık araştırma konusu olan Kuruluş Osman'da, Cornelia'nın gerçek adı ve yaşam öyküsü merak konusu. Peki, Kuruluş Osman Cornelia kimdir, hangi oyuncu? Kuruluş Osman Cornelia kim oynuyor?

Melis Gürhan 30 Temmuz 1994 yılında Adana’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adana’da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde devam etti.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ve dizi sektöründe başlayan Melis Gürhan kameraların karşısında ilk defa 2012 yılında “Dila Hanım” adlı dizide “Azime” karakterine hayat vererek başladı. Daha sonra pek çok tiyatro oyuncunda rol aldı. 2018 yılında “Avlu” dizisinde “Özge” olarak sevenlerinin karşısına çıkan Melis Gürhan 2020 yılında “Mucize Doktor” dizisinde “Duygu” rolüne hayat veren isim oldu.

Melis Gürhan'ın oynadığı tiyatro oyunları

Töre

Eski Fotoğraflar

Machbect

Hepsi Oğlumdu

Roberto Zucco

Melis Gürhan'ın oynadığı diziler

2021 Kuruluş Osman (Cornelia)

2020 Mucize Doktor (Duygu)

2018 Avlu (Özge)

2012 Dila Hanım (Azime)

Kuruluş Osman 89. bölümde neler olacak:

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?