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En yakınındaki isim Rus lider Putin'in hedefini açıkladı! Vladivostok'tan Lizbon'a...

En yakınındaki isim Rus lider Putin'in hedefini açıkladı! Vladivostok'tan Lizbon'a...

Dünya, ateşkesin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ederken eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Vladimir Putin'in Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir imparatorluk kuracağını söyledi.

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, Vladimir Putin'in hedefini açıkladı.

Medvedev, Putin'in bu operasyonu Sovyet ülkeleri ve Ukrayna'ya barış getirmek için başlattığını iddia etti.

Dmitry Medvedev, Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Naziler, katiller ve destekçilerinin Rusya fobisini harmanladığını ve Putin'in operasyon ile Nazileri bu bölgelerden arındırdığını söyledi.

Medvedev, Rusya'nın hedefine de değinerek, "Ukrayna'da gelecek nesillere barış getirmek ve Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız" ifadelerini kullandı.

Putin de savaşa girmeden önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Ukrayna tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" demişti.

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