Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası! Trabzonspor ile olan sözleşmesi bitiyor

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Anthony Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Abone ol

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Anthony Nwakaeme'nin imza atmama sebebi belli oldu.

Fenerbahçe yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken Nijeryalı futbolcunun menajerinin sarı-lacivertli ekipten 3 milyon avro ile 1 milyon avro da imza parası istediği ortaya çıktı.

Son iki hafta eski formundan uzak olan 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve menajer aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu 4 sezonda 138 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

(AJANSSPOR)