BIST 2.316
DOLAR 14,73
EURO 16,04
ALTIN 910,42
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Dünya Çin'den gelen haberle diken üstünde! Dev şehir tamamen kapatıldı

Dünya Çin'den gelen haberle diken üstünde! Dev şehir tamamen kapatıldı

ÇİN'in Şangay kentindeki karantina önlemleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

Abone ol

Doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Çin'in Şangay kentinde artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şangay, bir aydan uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasıyla mücadele ediyor.

Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.

Erzak alışverişi için bile dışarı çıkmaya izin verilmiyor
Ülkenin finansal merkezi Şangay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

Şehir sakinleri arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da başka aday çıkmazsa Fatih Terim'e kapılar kapandı
Galatasaray'da başka aday çıkmazsa Fatih Terim'e kapılar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakta yüz yüze bakmayacakları aynı masada toplamışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakta yüz yüze bakmayacakları aynı masada toplamışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak
Selcan Hatun kimdir tarihte nasıl öldü, Selcan Hatun ölümü
Selcan Hatun kimdir tarihte nasıl öldü, Selcan Hatun ölümü
Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası! Trabzonspor ile olan sözleşmesi bitiyor
Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası! Trabzonspor ile olan sözleşmesi bitiyor
Kuruluş Osman Cornelia kimdir gerçekte kim oynuyor Cornelia hain mi?
Kuruluş Osman Cornelia kimdir gerçekte kim oynuyor Cornelia hain mi?
Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi
Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi
Safiye Soyman kızı Ümran oğlu Harun kimden? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?
Safiye Soyman kızı Ümran oğlu Harun kimden? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul ulaşım zammına tepki gösterdi : Yüzde 40'a razı oldular
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul ulaşım zammına tepki gösterdi : Yüzde 40'a razı oldular
Selcan Ana öldü mü tarihte Selcan Hatun nasıl ne zaman ölüyor?
Selcan Ana öldü mü tarihte Selcan Hatun nasıl ne zaman ölüyor?