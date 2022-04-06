Dünya Çin'den gelen haberle diken üstünde! Dev şehir tamamen kapatıldı

ÇİN'in Şangay kentindeki karantina önlemleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

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Doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Çin'in Şangay kentinde artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şangay, bir aydan uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasıyla mücadele ediyor.

Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.

Erzak alışverişi için bile dışarı çıkmaya izin verilmiyor

Ülkenin finansal merkezi Şangay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

Şehir sakinleri arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.