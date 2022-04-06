Galatasaray'da başka aday çıkmazsa Fatih Terim'e kapılar kapandı

Galatasaray'da başkan adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçildikleri takdirde yabancı teknik direktörle çalışmayı düşünüyor. Bu durum Fatih Terim'in Galatasaray'daki 5. döneminin başlayamayacağı anlamına geliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e kapılar kapanıyor. 30 Nisan'da yapılacak olan kritik seçimde başkan adaylarının 8 Nisan'a kadar listelerini divan kuruluna teslim etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük desteğini alan Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olmayacağını açıkladı. Bir sürpriz yaşanmaması durumunda seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında bir yarış olma ihtimali çok yüksek.

Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu

Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol şube sorumluluğu konusunda Sportif AŞ'de Cenk Ergün'e görev vermesi bekleniyor. Ergün'ün futbol takımında etkili bir görev alması bekleniyor. Metin Öztürk'te ise bu isim Levent Nazifoğlu olacak. İki futbol aklı da kararlarını yabancı teknik adamdan yana kullanacak. Bu durum Fatih Terim'in Galatasaray'daki 5. döneminin başlayamayacağı anlamına geliyor.

Metin Öztürk - Eşref Hamamcıoğlu