BIST 2.316
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 912,36
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup gönderdi: F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin daha önce başvurusunu yaptığı F-16 uçaklarının satışıyla ilgili ABD Kongresi'ne bir mektup gönderdi.

"ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu"
Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı belirtildi.

"Gereken bedeli ödedi"
Mektupta, "Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi" ifadesi kullanıldı.

40 adet f-16 için başvuru yapılmıştı
Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı. İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

Erdoğan talebini iletmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya- Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.

"S-400'leri Ukrayna'ya verin" iddiası
Önceki hafta Reuters, ABD'nin Türkiye'ye "Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin" teklifinde bulunduğunu iddia etmişti. Ankara ise yaptığı açıklamada böyle bir talebin iletilmediğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Çin'den gelen haberle diken üstünde! Dev şehir tamamen kapatıldı
Dünya Çin'den gelen haberle diken üstünde! Dev şehir tamamen kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak
Faik Öztürk Safiye Soyman evli mi imam nikahı kıymışlar çocukları var mı?
Faik Öztürk Safiye Soyman evli mi imam nikahı kıymışlar çocukları var mı?
Galatasaray'da başka aday çıkmazsa Fatih Terim'e kapılar kapandı
Galatasaray'da başka aday çıkmazsa Fatih Terim'e kapılar kapandı
En yakınındaki isim Rus lider Putin'in hedefini açıkladı! Vladivostok'tan Lizbon'a...
En yakınındaki isim Rus lider Putin'in hedefini açıkladı! Vladivostok'tan Lizbon'a...
Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası! Trabzonspor ile olan sözleşmesi bitiyor
Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası! Trabzonspor ile olan sözleşmesi bitiyor
Kuruluş Osman Cornelia kimdir gerçekte kim oynuyor Cornelia hain mi?
Kuruluş Osman Cornelia kimdir gerçekte kim oynuyor Cornelia hain mi?
Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi
Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi
Safiye Soyman kızı Ümran oğlu Harun kimden? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?
Safiye Soyman kızı Ümran oğlu Harun kimden? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul ulaşım zammına tepki gösterdi : Yüzde 40'a razı oldular
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul ulaşım zammına tepki gösterdi : Yüzde 40'a razı oldular