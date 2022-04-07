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Honda ve GM "bütçeye uygun" otomobil üretecek! Tarihi ve fiyatı belli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda ve GM "bütçeye uygun" otomobil üretecek! Tarihi ve fiyatı belli

Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak. Fiyatı 30 bin doların altında olacak araçlar 2027'den itibaren satışa çıkacak

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Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.

Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.

Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.

GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.

Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek.

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