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Bursa'da korkunç olay! Ailesine haber verip kayalıklardan atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç olay! Ailesine haber verip kayalıklardan atladı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ailesine intihar edeceğini söyledikten sonra evden ayrılan bir genç deniz kenarında ölü olarak bulundu.

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. 33 yaşındaki Mehmet Toprak'a ait olan cesedin babasının aramaları sonucu bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalıklardan atlayarak intihar ettiği öğrenilen Toprak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesinin iddiasına göre Toprak'ın evden, "İntihar edeceğim" diyerek ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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