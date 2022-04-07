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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Benzema ile coştu Bayern Münih'e kötü sürpriz

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Benzema ile coştu Bayern Münih'e kötü sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid, Chelsea'yi 3-1, Villarreal de Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller iki karşılaşmayla devam etti.

İspanya ekibi Real Madrid, konuk olduğu Chelsea'yi Karim Benzema'nın 21, 24 ve 46. dakikalarda attığı gollerle yendi. Chelsea'nin golünü 40. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.

Bir diğer İspanya ekibi Villarreal ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırladığı mücadeleyi 8. dakikada Arnaut Danjuma'nın bulduğu golle kazandı.

Bu eşleşmelerin galipleri, 12 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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