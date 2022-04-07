Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalindeki rakibi belli oldu
Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak.Abone ol
Yarı final ilk maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'e 74-72 kaybeden Unahotels Reggio Emilia, evinde oynadığı rövanşı 92-72 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji ile Unahotels Reggio Emilia arasındaki finalin ilk maçı, 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Nisan'da İtalya'da yapılacak.