Nisa bebek durumu nasıl öldü mü? Baba ortada yok tek suçlu anne mi işin diğer yönü

Henüz 3 aylık bebeğini, Nisa Mihriban’ı sokağa bırakan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile tutuklanan 20 yaşındaki Ebru Sepetçioğlu’nun hikâyesini tüm Türkiye biliyor. Nisa bebeğin bakımevinde aniden rahatsızlanması ve yoğun bakıma alınması ile çoğumuz bu genç kadını ‘katil’, ‘cani’, ‘acımasız’ ilan ettik. Gelin bir de madalyonun öteki yüzüne bakalım! Sonuçta bu bebek gökten inmedi. Bir babası, genç kadının bir de ailesi var, öyle değil mi? Ayrıca Sepetçioğlu, sığınma evinde kalmasına ‘6 aydan fazla izin verilmediği için’ sokakta kaldığını da söyledi. Tüm bu şartlarda Nisa bebeğin durumundan tek suçlu anne mi? Bir sorum daha var: Nisa bebek, ne oldu da aniden rahatsızlandı?