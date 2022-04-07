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Yeni Honda Civic Type R'den Suzuka pistinde tur rekoru

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Honda Civic Type R'den Suzuka pistinde tur rekoru

Honda'nın 2023'te Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni Civic Type R modeli, Japonya'daki uluslararası yarış pisti Suzuka'da yeni tur rekoruna imza attı. 5,8 kilometre uzunluğundaki pisti 2 dakika 23,120 saniyede tamamladı

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Honda'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Civic Type R, Suzuka pistinde önden çekişli otomobiller için yeni bir tur rekoru kırdı.

Şirket tarafından yapılan ölçümlerde 5,8 kilometre uzunluğundaki pisti 2 dakika 23,120 saniyede tamamlayan Civic Type R, bir önceki nesli olan 2021 Honda Civic Type R Limited Edition'a göre pisti 0,873 saniye daha hızlı geçti. Tur rekoru, yeni Civic Type R'ın son geliştirme denemeleri sırasında ölçüldü.

Dünyanın en büyük pistlerinden biri olarak kabul edilen Suzuka, 1962'den bu yana Honda'nın performans modelleri için bir test merkezi olarak kullanılıyor. Pistte önden çekişli otomobil tur rekoru Honda modelleri tarafından yenileniyor. Yeni nesil Civic Type R'dan önceki rekor, Şubat 2020'de Civic Type R Limited Edition geliştirme aracı tarafından 2 dakika 23,993 saniye olarak belirlenmişti.

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