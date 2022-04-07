Okul servis ücretleri İstanbul 0-3 km kaç para oldu zamlı yeni tarife

İSTANBUL'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zamdan okul servisleri de nasibini aldı ve İstanbul'da okul servislerine yüzde 40 zam yapıldı. Zamlı yeni tarife 7 Nisan'dan itibaren geçerli olmaya başladı. İstanbul'da okul servislerinin kilometre fiyatı 396 liradan 554 liraya çıktı.

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İSTANBUL'da okul servislerinin kilometre başı ücretlerine yüzde 40 fahiş bir zam yapıldı. Yeni zam haberi UKOME toplantısının ardından açıklandı. Buna göre okul servislerinin kilometre fiyatı 396 liradan 554 liraya çıktı. 0-1 kilometrelik servis ücretleri, kilometre başına 554 lira olarak güncellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) sunulan yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

Kararın ardından toplu taşımadan taksilere kadar kapsamda kalan gruplarda zamlı fiyatlar güncellendi.

0-1 Kilometre 554 lira

Daha önceki zam talebiyle 312 liradan 396 liraya çıkarılan 0-1 kilometrelik servis ücretleri, kilometre başına 554 lira olarak güncellendi.

Zamlı tarife başladı: Servis ücretlerine yapılan zam bugün, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Diğer zamlar neler oldu:

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.