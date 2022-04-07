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Bursa'da ele geçirildi mutfak tüpünün içinde çıktı tam 46 bin adet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da ele geçirildi mutfak tüpünün içinde çıktı tam 46 bin adet

BURSA'da narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Galya isimli narkotik köpeği operasyonda başrolde yer alırken, 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, mutfak tüpü içine saklanmış 49 ayrı paket halinde toplam 46 bin adet captagon hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.B. ve M.E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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