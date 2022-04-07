Kemal Kılıçdaroğlu'na disiplin hapsi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları başvuracak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “5’li çetenin tahsildarı" sözleri yeni bir krize neden oldu. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'na 'bir daha bu ifadeyi kullanma' diye tedbir kararı koydu. Ancak Kılıçdaroğlu, una meydan okudu. Erdoğan'ın avukatları da Kemal Kılıçdaroğlu'nu disiplin hapsine göndermek için harekete geçti...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "5'li çetenin tahsildarı" ifadesini kullanmayı sürdürmesi üzerine atacağı yeni adım merak konusu oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, DW Türkçe’den Alican Uludağ’a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin bu ifadeleri kullanmaması yönünde aldığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında “disiplin hapsi cezası” için mahkemeye başvurmayı değerlendirmeye aldı.

Mahkeme 'ihtiyati tedbir' kararı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “5'li çetenin tahsildarı” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 1 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun benzer ifadeler kullanmaması yönünde, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması için ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermişti.

'Bir dava daha açmazsan namertsin' diye dest çekti

Mahkemenin kararının yankıları sürerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. Önce Twitter hesabından yayımladığı videoda, ardından ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "5'li çete" demeyi sürdüren Kılıçdaroğlu, “Ben bunlara 5'li çete dediğim için de beyefendi üzülmüş, incinmiş. Gücenmiş beyefendi. Evet, sen '5'li çeteye' hizmet ediyorsun. Bir daha dava açmazsan namertsin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatı: Disiplin hapsini değerlendiriyoruz

Gözler bu nedenle Erdoğan cephesinin nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. Davayı açan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun benzer ifadeleri kullandığını anımsatarak tedbir kararına uyulmaması durumunda uygulanan disiplin hapsi ile ilgili mahkemeye başvuru yapıp yapmadıklarını soruldu.

Konuyu gündemlerine alan Avukat Aydın, “Başvuruda bulunma hususunda henüz bir karar vermedik. Konuyu değerlendiriyoruz” yanıtını verdi. Erdoğan'ın avukatları, değerlendirme sonucunun ne olduğuna veya mahkemeye bu yönde bir başvuru yapıp yapmadıklarına ilişkin açıklama yapmadı.