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Nisan yağmurunun şifası ve faydası çok demir ihtiyacını karşılıyor peygamberimizin hadisi var

Nisan yağmurunun şifası ve faydası çok demir ihtiyacını karşılıyor peygamberimizin hadisi var

Nisan yağmurları şifası ve bereketiyle biliniyor. Kış boyunca insan vücudunda demir miktarı en alt seviyeye iner. Demir yüklü Nisan yağmurları işte bu kaybı geri kazanmamızı sağlar. Hz. Muhammed Nisan yağmurları için şöyle demiştir: '"Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'.

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Yağmur başlı başına bir berekettir. Fakat özellikle nisan yağmuru şifasıyla öne çıkar. İçerisinde demir bulunduğundan saçlara ve cilde çok faydalıdır. Nisan yağmurlarının şifasına dair Peygamberimizin Hz. Muhammed'in hadisleri de vardır. Nisan yağmurlarının şifasını keşfeden Anadolu halkı, bu yağmurları toplayıp şifa için kullanmaktadır. Anadolu da Nisan yağmuru ile mayalanan yoğurdun da tuttuğu söylenmektedir.  

Nisan yağmurlarının faydaları : Nisanda yağan yağmurlar, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içermektedir. Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir. Nisan yağmurunun diğer faydaları da şöyle:

 - Havadaki karbon ve kükürt maddeleri ile beraber pek çok kimyasal maddenin arınmasını sağlar.
- Kirli hava ortamı arındırılır ve daha sağlıklı nefes alma imkanı elde edilir.
- Saç bakımına karşı sağlıklıdır ve daha güçlü ve parlak saçlar sunar.
- Özellikle sabahları nisan yağmuru ile yüz yıkamak cilt için oldukça faydalıdır.
- Çiçeklerin çok daha hızlı ve renkli şekilde büyümesini ve çiçek açmasını olanak verir.
- Azot ve bileşen etkisiyle çiçeklerdeki kök gelişimini sağlar.

Peygamberimizin Nisan yağmuru hadisleri
Anadolu'da şifa ve bereketle tanımlanan Nisan yağmurları için Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şöyle hadisleri vardır:
*"Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'. Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):

*"Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz. Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir".

Nisan yağmurları ne zaman başlar?Şifalı olan nisan yağmurları, nisan ayının on dördünde başlar, mayıs ayının on dördünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara "Nîsân yağmuru" denir ve bir çok hastalığa deva olup bir çok faydası vardır.

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