Çok fena geliyor meteoroloji 42 ili uyardı İstanbul Bursa İzmir Ankara, Balıkesir...

Sarı ve turuncu uyarı : Meteoroloji 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojinin sitesinde yayınlanan uyarıya göre şiddetli yağışlar cuma gününe kadar aralıksız sürecek. Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. İlk olarak Batı Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege kentleri de yoğun yağış alacak.