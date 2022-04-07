İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan toplu ulaşıma zam savunması! Habertürk'e yanıt verdi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk ekranlarında İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zamma ilişkin tartışmasına sosyal medyadan katıldı. Ongun Habertürk'ün 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' altyazısına 'Siz bunları nereden bileceksiniz' diye yanıt verdi...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma zam talebi UKOME toplantısında kabul edilirken; zamma ilişkin tartışmalar sürüyor. İstanbul'da ulaşım zamlarına ilişkin eylemler de yapılırken; tartışma programlarının konusu da ulaşım zammı oldu.

'Ulaşım zammı zorunlu muydu?'

Habertürk ekranların yayınlanan Gündem programında yapılan zam tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan katıldı.



Programın 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' altyazısına yanıt veren Ongun, şu ifadeleri kullandı: ''Elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu Değildi. Ama siz bunları nereden bileceksiniz?''