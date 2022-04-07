2022 ilk çeyrek konut satışları arttı en çok satış yapan iller belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılının ilk çeyreğine ait konut satış verilerini paylaştı. 3 ayda 708 bin konut satışından yaklaşık 7 milyar lira vergi geliri elde edildi.

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Mart ayında 291 bin 739 satış işlemi yapıldı. 2 milyar 971 milyon 680 bin 895 lira tapu harcı geliri sağlandı. Veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca açıklandı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı ve 6 milyar 961 milyondan fazla tapu harcı geliri elde edildi. Şubat ayında 217 bin 673 satış işlemi gerçekleşmişti, mart ayında bu sayı yüzde 34 artış gösterdi.

Satış işlemlerinin detayları da paylaşıldı. Buna göre, 307 bin 396'sını konut, 122 bin 22'sini arsa, 192 bin 184'ünü tarla, 34 bin 669'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar olarak gerçekleşti.

İstanbul zirvede

En çok satış yapılan iller de belli oldu. Buna göre 92 bin 833 satışla istanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 48 bin 116 ile Ankara, 39 bin 543 ile İzmir, 28 bin 455 ile Antalya, 27 bin 207 ile Bursa, 20 bin 674 ile Konya, 19 bin 135 ile Kocaeli ve 18 bin 773 ile Balıkesir takip etti.