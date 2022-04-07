Marketlerde 25 ürünün fiyatı sabitlenecek! Erdoğana sunuldu listede un, yağ, şeker var

Son 20 yılın rekorunu kıran enflasyon sonrası temel gıda ürünlerinin fiyatlarının sabitlenmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulan teklife göre, 20-25 ürünün fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek. Öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek.

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AK Parti’nin ekonomi kurmayları, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda kurmaylar, bazı temel ürünlerin fiyatının sabitlenmesi önerisini dar kapsamlı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.

Un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri

Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

16 lira yerine 10 liraya alınacak

Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre, devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 liraya olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark ise devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Tarım kredi önerisi

Öte yandan, AK Parti kurmaylarının bir diğer önerisi ise Tarım Kredi Kooperatiflerinde sadece çiftçinin ürettiği; süt, et, yoğurt, un, patates, soğan, fındık, incir gibi ürünlerin satılması oldu. Böylece çiftçinin ürettiği ürünlerin Tarım Kredi eliyle büyük marketlere göre daha uygun bir fiyatla vatandaşa ulaştırılması amaçlanıyor.