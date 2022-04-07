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Biberin fiyat etiketini görenin beti benzi atıyor artık kilo yerine taneyle biber alınıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Biberin fiyat etiketini görenin beti benzi atıyor artık kilo yerine taneyle biber alınıyor

TÜRKİYE son 20 yılın enflasyon rekorunu kırarken çarşı ve pazar fiyatları can yakıyor. Biber fiyatları da uçuk zamlardan nasibini aldı. Artık kiloyla değil biber taneyle satılıyor.

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Mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden olan biberin kilogramı 60 liraya yükselirken, fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor. Pazar tezgahlarının en çok tercih edilen ürünlerinden biber ve marul, fiyatlarıyla rekor kırıyor. Sivri biberin kilosu 60 liraya yükselirken, Eskişehir’de pazarcı esnafı çözümü etiket değiştirmekte buldu. Pazar tezgahlarında satılan sivri biberde artık 200 gramlık fiyatlar yazıyor. Fiyatı yükselen bir diğer ürün ise marul oldu. Küçük boyları 10 lira olan marullarda büyük boyların fiyatı 18 liraya kadar yükseldi.

Fiyatların yükselişinde birçok etkenin olduğunu belirten pazarcı esnafı, sebzelerin de zorlu kış şartlarından etkilendiğini söyledi. Marulun bir kısmı tarladan direkt çöpe giderken, biberler yeteri kadar büyümedi. Hal böyle olunca tarladan çıkan mahsulün miktarı azaldı. Ramazan ayının gelişiyle taleplerde de artış olunca fiyatlar tavan yaptı. Hem mahsulün azlığı, hem talebin çokluğu biber, marul gibi birçok sebzenin fiyatını etkiledi.

Marul 18 lira oldu
Pazarların en ucuz sebzesi olarak görülen marul fiyatları fırladı. Bir marul 18 liradan satılıyor. 

 

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