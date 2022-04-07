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İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak

İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak

Akaryakıta gelen zamlar üzerine şehir içi belediye ve özel ulaşım ücretleri pek çok şehirde zamlandığı gibi şehirler arası ulaşıma da zam geldi. Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı.

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Akaryakıta üst üste yapılan zamlar şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Şubat ayında 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı.

Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.

İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada otobüs biletlerine yüzde 20 zam geleceğini söylemişti. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı. 

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