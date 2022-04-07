Tufan gibi çamur yağıyor! Meteoroloji Profesörü Orhan Şen içinde bakteri ve mantar var diyor
Meteoroloji uyarmıştı Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana adeta çamur yağıyor. Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeni ile kentlerde göz gözü görmüyor. Yağan çamur da oto yıkama servislerinde kuyruk oluşturuyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, çöl tozunda mantar ve bakteri var diyerek uyarı yaptı. İşte kentlerde son durum...
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in dün haberini verdiği toz taşımı tuhaf görüntüler ortaya çıkardı. Şırnak ve Siirt'te göz gözü görmüyor. Her yer çöl tozuyla kaplandı. Kentlerin üstünde yoğun bir toz bulutu oluştu. Orhan Şen bu tozun sağlık için tehlikeli olduğu uyarısında bulunurken, kente adeta çamur yağıyor. Araçlar çamur içinde kalırken oto yıkama servislerinde kuyruklar oluştu. İşte Orhan Şen'in uyarıları ve kentten gelen manzaralar:
Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi. Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Siirt'te de dün akşam itibarıyla etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı. Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.
Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen çöl tozuyla ilgili şu uyarıları yaptı:
-Suriye’den yüzeysel toz taşınımı geldi, Afrika’dan gelen yukarıdandı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’ya Arap Yarımadası’ndan kalkıp toz taşımı var bugün yarın daha fazla olacak. Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Erzurum, Kars bu civarlarda yoğun.