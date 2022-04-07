Tufan gibi çamur yağıyor! Meteoroloji Profesörü Orhan Şen içinde bakteri ve mantar var diyor

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in dün haberini verdiği toz taşımı tuhaf görüntüler ortaya çıkardı. Şırnak ve Siirt'te göz gözü görmüyor. Her yer çöl tozuyla kaplandı. Kentlerin üstünde yoğun bir toz bulutu oluştu. Orhan Şen bu tozun sağlık için tehlikeli olduğu uyarısında bulunurken, kente adeta çamur yağıyor. Araçlar çamur içinde kalırken oto yıkama servislerinde kuyruklar oluştu. İşte Orhan Şen'in uyarıları ve kentten gelen manzaralar: