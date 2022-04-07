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Lavrov duyurdu: Ukrayna yeni taslak metin sundu maddeler İstanbul'daki metinden...

Lavrov duyurdu: Ukrayna yeni taslak metin sundu maddeler İstanbul'daki metinden...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya sunduğunu anlaşma taslağının İstanbul'da sunulan metinden farklı olduğunu belirterek, "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın müzakerelerle ilgili kendilerine yeni bir taslak metin sunduğunu açıkladı.

Rus Interfax ve TASS haber ajanslarının bildirdiği haberde, Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya sunduğu barış anlaşması taslağının içinde "kabul edilemez" unsurların olduğunu söyledi.

"Kabul edilemez"
Lavrov, "Ukrayna, Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu, maddeler İstanbul'da sunulan metinden sapmalar içeriyor. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam edecek ve provokasyonlara rağmen anlaşma taslağı üzerindeki çalışmaları ilerletecek. Ukrayna'nın Donbas ve Kırım'ın statüsünü Putin-Zelenski zirvesinde tartışmayı teklif etmesi kabul edilemez Ukrayna müzakereleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor" dedi.

Rusya'nın onayı olmadan değişiklik
Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'nın sunduğu taslakta ayrıca, daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatlar konusunda da Rusya'nın onayını almadan değişiklikler yaptığı belirtti.

ABD'ye barışı baltalıyor suçlaması
Rus Bakan ABD'yi suçlayarak Ukrayna'ya savaşa devam etmesi konusunda bu ülkeden baskı yapıldığını söyledi. Lavrov bu iddiasıyla birlikte Ukrayna'nın da görüşmeleri baltalamak ve uzatmak için özel çaba sarf ettiğini vurguladı.

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