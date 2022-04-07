Yasak Elma'ın Yıldız'ı Eda Ece'den kötü haber! Fotoğraflarını paylaşıp duyurdu
Ünlü oyuncu Eda Ece'nin, anne ve babasının koronavirüs testi pozitif çıktı.Abone ol
Oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ece, sevenlerine anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aile fotoğraflarını yayınlayan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
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