Şehir bu olayla çalkalanıyor! Şoke eden iddialar: Eşim beni 74 kişiyle aldattı, çocukları da istismar etti

ANKARA'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim'in eşi ile ilgili iddiaları kan dondurdu. Karısının kendisini 74 kişiyle aldattığını öne süren Azim, bunları kanıtladığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

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Başkent'te kuaför olarak çalışan Mustafa Azim, eşinin kendisini 74 erkekle aldattığını söyledi. Korkunç iddialarda bulunan Azim, karısının ilişkiye girdiği sırada çocuklarının da orada olduğunu öne sürdü. Korkunç iddialardan biri de, çocuklarının da cinsel istismara maruz kaldığı yönünde...



Cezaevinden çıkıp şikayetçi oldu

Beyaz TV'de yer alan habere göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven azim, şikayet üzerine 3 gün cezaevine kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü.

"74 ayrı kişiyle ilişki yaşamış"

Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4-5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi.

"Eve aldığı erkekler çocukları istismar etti"

Azim'in konuyla ilgili sözlerinin devamı da olayın boyutunu gözler önüne serdi. Mustafa Azim, karısının sadece eve erkek almakla kalmadığını, bu erkeklerin çocukları istismar etmelerine de göz yumduğunu iddia etti.

"Sabaha kadar bağırdılar, gariplik vardı"

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü belirten Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Azim, kızının ise sürekli saçlarını yolduğunu belirtti.

Anne dahil 3 kişi gözaltına alındı

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" diye konuştu.

"Babama söyleyeceğim dediğimde beni banyoya kilitliyorlardı"

Kızıyla arasında geçen diyalog hakkında da bilgi veren Azim, şöyle devam etti: Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor."

Son söz yargıda

Olayla ilgili yargılama sürecinin devam ettiği ve iddialarla ilgili son sözün yargı tarafından söyleyeceği öğrenildi.