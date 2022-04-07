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Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet 'Sosyal koruma' kalkanını devreye soktu. 2022 yılına ilişkin, Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal destek ödemeleri dikkat çekti.

Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için mücadele ederken, sosyal politikaları güçlendirmek adına bütün kurumları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde 2022 yılına ilişkin sosyal desteklere dikkat çekildi.

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Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Sabah'ın haberine göre ihtiyaca göre geliştirilmiş sosyal yardım programları ile hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi bulunduğu vurgulanan Rehberde, sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde bu yıl da sosyal destek ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacağına dikkat çekilen Rehber'de yer alan önemli başlıklar şöyle:

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Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Ödeme gücü olmayanın primi devletten

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 23.4 milyar lira kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlar kapsamındaki düzenli yardım programlarıyla kadınlar desteklenmeye devam edecek. Sosyal yardım hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, süreli yardım hak sahiplerinin ise yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor.

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Milyonlara 'sosyal koruma'! 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Yaşlılara yönelik destekler

Yaşlıların huzurlu bir ortamda bakılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan kaynak bu yıl yüzde 35 artırılarak 1.9 milyara çıkarıldı. Bu yıl 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık ödemeleri için yaklaşık 9.1 milyar lira aktarılacak. Korunma ihtiyacı olan çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 295 milyon lira kaynak ayrılmıştır.

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