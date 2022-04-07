Devlet Bahçeli'den yüzde 61 çıkan enflasyon değerlendirmesi: Pireyi deve yapmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli gündeminde seçim anketlerinden Buça katliamına kadar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli 20 yılın rekorunu kıran enflasyon için 'pireyi deve yapmayın' dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon için el birliğiyle düşürüleceğini vurgulayan Bahçeli "Pireyi deve yapmayın" dedi. Anketlerin düşük gösterilmesini eleştiren Bahçeli "Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi’nde mi dolaşıyorsunuz, Kandil’de mi geziyorsunuz?" diye sordu. Buça'da Rusya'nın düzenlediği katliam için de konuşan Bahçeli "Ya tesadüf ya da komplo" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin grup konuşmasından başlıklar şöyle:

Enflasyon inecek pireyi deve yapmayın *Ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Pirenin deve yapılmasına asla duyarsız kalmayız. Hayat pahalılığı geçicidir. Enflasyon el birliği ile indirilecektir, üstesinden geliriz.

*Dün haklıydık, bugün haklıyız, yarın da haklı çıkacağız, MHP barajlarla sınırlanamaz. Kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini yazan, çizen, açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum, siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi’nde mi dolaşıyorsunuz, Kandil’de mi geziyorsunuz? 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak gücünüz dahi olmayacaktır. Bizi bilmek ve öğrenmek isteyenler aziz milletimizin iradesine bakarak görebilecektir.

*Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz. Biz kendimizden eminiz.

*MHP, bugün çok daha güçlü, çok daha tesirli, şuurludur, gelecek Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı ile birlikte MHP’dedir.

Buça katliamı: Komplolara rağmen

Öyle bir dönemdeyiz ki kara propagandalar çatışmaların önündedir. Savaşların yönünü tayin edecek düzeydedir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bunu çok açık görmek mümkündür.

Rusya, Buça'daki katliam iddialarının kurgu ve yalan olduğunu açıklamıştır. Ancak ABD'den Fransa'ya, NATO'ya kadar niyeti bildik kuruluşlar, savaş suçu işlendiğini alelacele duyurmuşlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere sürekli çıkmıştır.

Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında yeşeren ateşkes ve barış görüşmelerinin mesafe aldığı zamanda sivil katliamlarının dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya, Buça’daki katliam olaylarının kurgu ve yalan olduğunu söylemiştir. Ancak savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur.. Bize göre katliam iddialarının, İstanbul'daki müzakereden sonra gündeme taşınması ya tesadüf ya da komplodur.

PKK/YPG’ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin maksatlı tazyik ve telkinlerine nasıl itibar edelim. Ellerinde hançerle devamlı rehavet anımızı kollayan, punduna getirdiklerinde yapmayacakları kötülük bulunmayan ‘sözde’ dostlarımıza nasıl güven duyalım. Onların kara propagandalarına neden kulak verelim.