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Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı nişanlısı Hatice Cengiz isyan etti! 'Ben davadan dönmem'

Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı nişanlısı Hatice Cengiz isyan etti! 'Ben davadan dönmem'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kesilerek öldürülüp ardından cesedinin parçalanarak yok edilmesiyle ilgili dava kapatıldı. Dosya, Kaşıkçı'yı katlettiren Suudi krallığının insafına bırakıldı. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, karara isyan edip, "Hükümet döndü, ben dönmem" dedi.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan dava Suudi Arabistan Adli makamlarına devredilerek kapatıldı. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz Halk TV'ye yaptığı açıklamada, “Hükümet bu davadan döndü. Ben dönmem” dedi.

Alınan karar siyasi bir karardır. Hukuki sürece aykırıdır
Hukuki süreci takip edeceklerini belirten Hatice Cengiz, "Mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğiz. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan karar siyasi bir karardır. Hukuki sürece aykırıdır. Bizler her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Tüm bu yaşananlar hukuki süreçle özdeşleşmiyor. Kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

'Türkiye 180 derece döndü'
"Hukuki süreç baltalanmıştır" diyen Cengiz özetle şu ifadeleri kullandı: "Türkiye hükümeti başta bu davayı çok iyi savunuyormuş gibi davrandı. Ben hükümet değilim. Onlar adalet arayışından vazgeçmiş olabilir ama ben vazgeçmeyeceğim. Türkiye’nin bu davadan 180 derece dönmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzgünüm."

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