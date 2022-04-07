Fatih Altaylı, Nagehan Alçı'yı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın skandalıyla vurdu Nagehan Alçı'dan sert tepki

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Fatih Altaylı ile birkaç gündür süren tartışmasında Altaylı'nın kendisine eşi Rasim Ozan Kütahyalı hatırlatmasına "Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?" diyerek sert tepki gösterdi

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Habertürk gazetesinin iki yazarı Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki değişen kültürel yapıyla ilgili köşelerinden birbirleriyle tartışıyor. Altaylı Arap kültürü baskın İstiklal Caddesi'nin halini eleştirirken Alçı ise kültürel zenginliğe vurgu yapmıştı.

Ancak Altaylı son yazısında işin boyutunu değiştirerek, Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın skandal olarak anılan Boşnaklara dair sözüne gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Nagehan Alçı "“Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?” diyerek isyan etti.

İşte Alçı'nın yazısından tepkiler:

-Son yıllarda karşılaştığım hakaretler, belden aşağı vurmalar, iftiralara bakıyorum da… Neredeyse hiçbirinin benimle ilgisi yok.

-Bu ülkede bireye saygı olmadığı için hele kadınsanız cinsiyetçi zihinlerin gözünde varlığınız kocanız ya da babanızın varlığına indirgendiği için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.

-Gerçi Beyoğlu ile ilgili tamamen iyi niyet ve davet içeren yazımdan sonra Fatih Altaylı’dan bir nebze nezaket beklerdim. O bakımdan şaşırdığımı itiraf etmeliyim.

Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?

-Gülenist yapının bir çete olduğunu tespit ettiğim 2013’ten itibaren Fetullahçı örgütle ekranlarda en sert mücadelelerden birini de ben verdim.

-Ben “İnsanların içindeki iyiyi ararsan mutlaka bulursun” cümlesine inanılan bir ailede büyüdüm.Ama hakikat öyle değilmiş. Yaşım 45’e varmak üzere. Son yıllarda üzülerek anlıyorum ki yanlış öğretmişler, sevgili anneciğim ve babacığım kendi saf dünyalarında hayal görmüşler.

Bazı insanların içinden ne kadar ararsanız arayın iyi çıkmıyor sevgili okurlarım…