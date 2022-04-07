Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisininde görev yapacak hakem belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Haftanın maçları ve hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan