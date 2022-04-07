BIST 2.339
DOLAR 14,75
EURO 16,06
ALTIN 914,01
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı

Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisininde görev yapacak hakem belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Haftanın maçları ve hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

ÖNCEKİ HABERLER
Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi benzin ve motorine indirim var mı?
Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi benzin ve motorine indirim var mı?
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 'TOGG AK Parti’nin projesidir' dedi ortalık karıştı
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 'TOGG AK Parti’nin projesidir' dedi ortalık karıştı
Fatih Altaylı, Nagehan Alçı'yı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın skandalıyla vurdu Nagehan Alçı'dan sert tepki
Fatih Altaylı, Nagehan Alçı'yı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın skandalıyla vurdu Nagehan Alçı'dan sert tepki
Devlet Bahçeli'den yüzde 61 çıkan enflasyon değerlendirmesi: Pireyi deve yapmayın
Devlet Bahçeli'den yüzde 61 çıkan enflasyon değerlendirmesi: Pireyi deve yapmayın
NBA'de Kevin Durant "triple double" yaptı Nets geriden gelerek kazandı
NBA'de Kevin Durant "triple double" yaptı Nets geriden gelerek kazandı
Bakan MustafaVarank, TOGG Gemlik Tesisleri’nde iftar açtı
Bakan MustafaVarank, TOGG Gemlik Tesisleri’nde iftar açtı
Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı nişanlısı Hatice Cengiz isyan etti! 'Ben davadan dönmem'
Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı nişanlısı Hatice Cengiz isyan etti! 'Ben davadan dönmem'
Ukrayna duyurdu: Rus ordusu 18 bin 900 askerini kaybetti
Ukrayna duyurdu: Rus ordusu 18 bin 900 askerini kaybetti
Okul servisleri tarifesi zamlandı kilometre başı güncel servis ücretleri
Okul servisleri tarifesi zamlandı kilometre başı güncel servis ücretleri
Biberin fiyat etiketini görenin beti benzi atıyor artık kilo yerine taneyle biber alınıyor
Biberin fiyat etiketini görenin beti benzi atıyor artık kilo yerine taneyle biber alınıyor