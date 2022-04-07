Okullar ne zaman kapanacak 2022 yaz tatili ne zaman sayaç

Milyonlarca öğrenci nisan ayındaki 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor araştırması yapıyor. 2022 yılının 2. dönemindeki 2. ara tatil 11 Nisan Pazartesi günü başlıyor 18 Nisan Pazartesi bitiyor. Öğrenciler 2. ara tatilde hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. 2021-2022 eğitim yılında okullar 17 Haziran'da kapanacak.

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Öğrenciler ara tatil ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. MEB okul tatilleri takvimine göre 2. dönemin ara tatili 11 Nisan Pazartesi günü başlayacak. haftasonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak. Nisan ayındaki 2. ara tatil 18 Nisan'da sona erecek. 2021-2022 eğitim yılı ise 17 Haziran'da sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bakan Özer şunları söyledi: “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı takvimi

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

Ders çalışmak istemeyen çocuğa nasıl davranmalı anne babalar dikkat:

Çocuklarda Ders Çalışmak: Ders Çalışma Planı Oluşturun

Ne kadar hedef belirlemiş ve motive olmuş olursak olalım, plansız olduğumuz sürece verim alma olasılığımız azalacaktır. Öğrencilerin günlük, haftalık hatta aylık planlar çıkararak çalışmaları ders çalışma sürelerinden alacakları verimi artıracaktır.

Planlı ders çalışmanın avantajları;

Ne kadar sürede ne kadar konu bitireceğinizi belirlersiniz,

Hangi konuya ne kadar zaman ayıracağınızı belirlersiniz,

Planlama sayesinde bir konu üzerinde gereğinden fazla zaman harcamanın önüne geçersiniz,

Zihnen ve bedenen yorulmamak için mola sürelerinizi belirlersiniz.

Planınıza uyduğunuzda daha kolay motive olur ve sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz için kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Planlı olduğunuzda çalışmanız gereken konulara adil vakit ayırabilirsiniz. Ders çalışma planı olmayan çocukların keyif aldıkları derslere daha fazla zaman ayırdığı görülmüştür.

Planlı ders çalışmanız sonucunda öğrendiklerinizi pekiştirir, öğrenmenin kalıcı gerçekleşmesine ve bunun da okul başarınızı olumlu etkilemesine katkıda bulunursunuz.

Ders çalışma alışkanlığı edinmek için çalışma planı hazırlamakta zorlanan çocuklar online uygulamalar edinebilir, okul öğretmenlerinden ve rehberlik servisinden destek alabilirler.

Dinlenmek ve Eğlenmek İçin Mutlaka Zaman Ayırılmalı

Ara vermeden ders çalışmak mümkün olsa da verimli çalışmak mümkün değil. Çoğu zaman çalışırken ara vermeyi unutur ya da mola sürelerinin dikkatimizi dağıtacağını düşünürüz. Zamanı iyi yönetebilmek için aralıksız ders çalışmak gerektiğini düşündüğümüz de olur. Oysa bir konuya aralıksız 25-30 dakikadan daha uzun süre ile dikkatimizi yöneltebilmemiz mümkün değildir. Çalışma alanında saatlerce oturmamız, oturduğumuz saatler boyunca verimli şekilde çalıştığımız anlamına gelmemektedir. Öğrenciler ailelerinin “az çalıştın, yeterince çalışmıyorsun” sözlerine maruz kalmamak için çalışma alanlarından ayrılmadan çalışmaya devam etmektedir. Ancak hem zihnen hem bedenen yorulan çocuklar yerlerinde kıpırdanmaya, dikkatlerini çalışma alanlarındaki farklı obje ve uyaranlara vermeye başlamaktadırlar.

Çocuklarınızın çalışma sürelerine 25-30 dakikada bir 5 dakikalık molalar eklemelerine ve bu süreyi çalışma alanlarının dışında değerlendirmelerine müsaade etmelisiniz. 4-6 kez 5 dakikalık molaların ardından mutlaka 25-30 dakikalık bir mola vermeleri de çalışma verimleri için gereklidir. Pomodoro tekniği adı verilen bu tekniği çalışma planınızı hazırlarken bilgi almak için daha detaylı araştırabilirsiniz.