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İBB Ataşehir'deki ağaçları söktü halk tepki gösterdi

İBB Ataşehir'deki ağaçları söktü halk tepki gösterdi

Ataşehir’de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, İBB ekiplerince söküldü. Ağaçların sökülerek kamyonete yüklendiği anlar ve kesim yapılan alan havadan görüntülendi.

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Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde erken saatlerde adrese gelen İBB ekipleri cadde üzerinde orta refüj üzerindeki yeşillik alanda bulunan onlarca ağacı sökerek kamyonete yükledi.

Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

“Halka hesap versinler”
Yapılan ağaç kesimine teki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, “Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz” dedi.

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