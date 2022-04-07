Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu için harekete geçildi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Erzurum'a konsolosluk açılması için talepte bulunduklarını bildirdi.

Abone ol

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinden bir heyet olarak Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ettiklerini belirtti.

İbrahim Aydemir, Türkiye İle Özbekistan arasında yaklaşık 3 milyar 600 milyon civarında bir ticaret hacminin olduğunu, bu hacmin 10 milyara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Özbekistan Büyükelçiliğinin Türkiye'de 81 vilayetin 56'sını ziyaret ederek bölgelerin ticaret hacmine yönelik bir araştırma yaptıklarını dile getiren Aydemir, "Bu görüşmede biz de Erzurum ile ilgili görüşlerimizi söyledik. Erzurum'daki kış sporlarının önemini anlattık. Erzurum'daki havaalanı Türkiye'deki havaalanları içerisinde her türlü hava koşulları içerisinde uçakların inip ve kalkacağı ilk üç havaalanı arasında yer alıyor. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisinden Erzurum'a konsolosluk talebimizi ilettik. Yakın zamanda konsolosluk açılmasının önünü açacak gayretler olacaktır. " diye konuştu.

Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 15 bin Suriyelinin Bartın'da seçmen listesine kayıt edildiği yönündeki iddialarına da cevap vererek, "Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım. İpe sapa gelmez iddiaları Türkiye'nin gündemine getiriyorsunuz, bu kadar da olmaz. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise düzenlediği basın toplantısında altı muhalefet partisinin toplantılarına ilişkin görüşlerini anlattı.