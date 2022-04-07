BIST 2.339
DOLAR 14,75
EURO 16,08
ALTIN 914,15

Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

Çukur, Çarpışma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli bomba projeyle ekranlara geri dönüyor.

Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. 

117
Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

İynemli'nin dizi maratonuna verdiği arayı dünya devinden gelen teklif bozdu. 

217
Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

The Walt Disney Company'in dijital içerik platformu servisi Disney+, İynemli'ye hayır diyemeyeceği bir teklifle gitti. 

317
Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?

Türkiye pazarına iddiaları yapımlarla girmek için kolları sıvayan Disney+, Atatürk dizisi için İynemli ile anlaştı. 

417