Atatürk dizisi geliyor Aras Bulut İynemli oynayacak! Dünyaca ünlü yıldızla anlaşıldı: Dizi hangi kanalda?
Çukur, Çarpışma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli bomba projeyle ekranlara geri dönüyor.
En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.
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İynemli'nin dizi maratonuna verdiği arayı dünya devinden gelen teklif bozdu.
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The Walt Disney Company'in dijital içerik platformu servisi Disney+, İynemli'ye hayır diyemeyeceği bir teklifle gitti.
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Türkiye pazarına iddiaları yapımlarla girmek için kolları sıvayan Disney+, Atatürk dizisi için İynemli ile anlaştı.
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