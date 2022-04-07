AK Parti'li Levent Karahocagil: 6 benzemez 2023'te de feleğin sillesini yiyecek

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 6 muhalefet partisine yönelik eleştiride bulunarak, "6 benzemez, milletimizin desteği ile 2023'te de feleğin sillesini yiyecek." dedi.

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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı ile aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dünyanın gıpta ile baktığı, dünya milletlerinin kabul ettiği, sadece İslam alemi değil, mazlum ve mağdur milletlerin kurtarıcı olarak gördüğü asrın liderine, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun son bir ayda ülke için gerçekleştirilen hizmetleri görüp görmediğini soran Karahocagil, milletin yıllardır CHP'ye iktidar yüzü göstermediğini ve göstermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen "6 benzemezin" milletin desteğiyle 2023'te de feleğin sillesini yiyeceğini belirten Karahocagil, "Muhalefet görmüyor, duymuyor ve gerçekleşen projeleri gerçekleşen yatırımları nasıl konuşmuyorsa, zannediyorlar ki millet de kendileri gibi. 6 benzemezin tek derdi Erdoğan gitsin de ne olursa olsun." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının gerçekleştirdiği projelere değinen Karahocagil, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı olmasının Türkiye'nin başına gelecek en güzel şey olacağını dile getirdi.