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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Nisan ile biten haftada 924 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Nisan ile biten haftada 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 219 milyon dolar artarak 65 milyar 638 milyon dolardan 66 milyar 857 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 1 Nisan haftasında 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara indi.

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