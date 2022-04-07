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Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf

Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "İstanbul-Çanakkale arası seferler daha önce 6 saat 30 dakika iken, Köprünün kullanımıyla 4 saat 30 dakikaya indi. 2 saat misafirlerimiz zaman kazanmış oldu" dedi.

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Türkiye'deki karayolu ulaşımı projelerini başarılı bir şekilde takip ederek, güzergâh ve alt yapı çalışmalarını bu yönde şekillendiren Pamukkale Turizm, İstanbul-Çanakkale seferlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ilk günden itibaren kullanmaya başladı. 

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, “Pamukkale Turizm olarak sefer sürelerini, hareket saatlerini ve sefer rotaları planlarken, her zaman misafirlerimize kendi seyahat planları için en avantajlı seçenekleri sunabilmeye, ulaşmak istedikleri varış noktalarına giden güzergahta alternatif sefer rotaları oluşturmaya çalışıyoruz. 'Zaman kazandırma' prensibimizden hareketle de İstanbul-Çanakkale arası seferlerimizde daha önce sefer süresi 6 saat 30 dakika iken, Lâpseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kullanılmasıyla sefer süresi 4 saat 30 dakikaya indi. Yolcularımız 2 saat zaman kazanmış oldu. Ayrıca sadece İstanbul-Çanakkale seferleri için değil, buna bağlı olarak İstanbul-Küçükkuyu, İstanbul-Altınoluk gibi İstanbullu yolcularımız tarafından da çokça tercih edilen tatil beldelerinin de varış süresi böylece 6 saate kadar kısaldı. Önümüzdeki günlerde Ayvacık tünelinin tamamlanması ile birlikte Edremit, Akçay, Burhaniye gibi tatil beldelerine giden yolcularımız da bu zaman tasarrufundan faydalanacaktır" dedi.

Yolcular 2 saat kazandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün kıtalararası karayolu bağlantısını sağlamasıyla Tekirdağ, Kırklareli gibi Trakya bölgesinde bulunan illere Çanakkale üzerinden giderek İzmir, Aydın, Muğla, Denizli gibi tüm Ege bölgesinde bulunan illerimize gerçekleştirdiğimiz seferlerimizde de karşılıklı olarak yolcularımız 2 saat zaman kazanmış oldular. Özellikle bayramlar, yaz ayları ve tatil zamanlarında feribot geçişlerinde oluşan bekleme sürelerini yaşamadan rötarsız, tam saatinde varış ile yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Karayolu ulaşımındaki tüm gelişmeleri elbette yolcularımızın seyahat konforlarını attırmak üzere yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı bu gelişmelere göre şekillendiriyoruz” dedi.

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