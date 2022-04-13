Beslenme ateş pahası karpuzun dilimi 25 lira! Bir adet muz ve bir adet patates aynı fiyat!

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 15 liradan satışa sunulan karpuzdan talep edenler, ortalama 90-100 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı yüksek bulunlar sık sık 'Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?' diye sorunca Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu.