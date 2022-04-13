BIST 2.478
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 928,13

Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

İstanbul aşığı dünyaca ünlü oyuncu ve Johnny Deep'in eski eşi Amber Heard'ın mahkemede ağızlarından çıkan her kelime duyanları şaşkınlığa sürüklüyor.

Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün, oynadıkları The Rum Diaries adlı filmin setinde başlayan aşkları önce evliliğe sonra da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 

131
Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

2015 ile 2017 arasında evli kalan 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki Amber Heard bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

231
Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

İftira davası: Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti. Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun gazetesine karşı bir iftira davası açtı.

331
Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası

Gövde gösterisi: Bu davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda, deyim yerindeyse bir tür gövde gösterisi yaptı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu. Fakat olay orada noktalanmadı. 

431