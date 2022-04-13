Rehin alıp 3 gün tecavüz etti! İğrenç detay şok etti 'çocuklar gibi ağladı' dedi Amber Heard Johnny Deep davası
İstanbul aşığı dünyaca ünlü oyuncu ve Johnny Deep'in eski eşi Amber Heard'ın mahkemede ağızlarından çıkan her kelime duyanları şaşkınlığa sürüklüyor.
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün, oynadıkları The Rum Diaries adlı filmin setinde başlayan aşkları önce evliliğe sonra da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.
2015 ile 2017 arasında evli kalan 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki Amber Heard bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.
İftira davası: Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti. Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun gazetesine karşı bir iftira davası açtı.
Gövde gösterisi: Bu davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda, deyim yerindeyse bir tür gövde gösterisi yaptı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu. Fakat olay orada noktalanmadı.