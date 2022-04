Mariupol'de Rusya kamyonlarda ceset yakıyor! Ukrayna askerinin cephanesi bitti

Rusya'nın Karadeniz'e direk inmek ve Donbas Bölgesi ile denizin bağlantısını sağlamak için en yoğun şkilde bombardımana tuttuğu Mariupol'den kan donduran haberler geliyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, haftalardır süren saldırılarda, gıda ve ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle ölü sayılarının 20 bini geçebileceğini belirtti. Şehrin elektriği, ısıtması, gıda ve tıbbı malzemesi bitti... Kentteki Ukrayna askerlerinin de mühimmatları bitti, şehir her an düşebilir...