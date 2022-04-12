Mariupol'de Rusya kamyonlarda ceset yakıyor! Ukrayna askerinin cephanesi bitti
RUSYA'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya açtığı savaş tüm hızıyla devam ederken en ağır saldırılara uğrayan şehirlerin başında gelen Mariupol'den kan donduran haberler geldi. Rusya, kentte öldürdüğü 10 binden fazla sivilin cesetlerini yakarak yok etmek için kente mobil krematoryumları kullanıyor. AVM soğuk hava depoları cesetlere dolduruldu. Şehri savunan Ukrayna askerlerinin mühimmatları biltti...
Rusya'nın Karadeniz'e direk inmek ve Donbas Bölgesi ile denizin bağlantısını sağlamak için en yoğun şkilde bombardımana tuttuğu Mariupol'den kan donduran haberler geliyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, haftalardır süren saldırılarda, gıda ve ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle ölü sayılarının 20 bini geçebileceğini belirtti. Şehrin elektriği, ısıtması, gıda ve tıbbı malzemesi bitti... Kentteki Ukrayna askerlerinin de mühimmatları bitti, şehir her an düşebilir...
Sokaklarda cesetlerin üstü halılarla örtülüyor
Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko sokaklardaki cesetlerin halılarla örtüldüğünü de sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Rus güçlerinin yaptıkları kıyımların örtbas etmeye çalıştığı ve sivillerin bölgeden çıkarılması için açılan insani koridorların engellendiğini ifade etti.
Ruslar kamyon krematoryumlarda sivilleri yakıyor
Bölgedeki son duruma dair detaylar paylaşan Belediye Başkanı Boyçenko, Rusların yaptıkları kıyımları örtbas etmek için mobil krematoryumlar kullandıklarını da ifadelerine ekledi. Boyçenko, mobil krematoryumların bir kamyonla bölgede dolandığını söyleyerek, "İçlerini açtığınızda yanmış cesetlerle karşılaşıyorsunuz" diye konuştu.
'Cesetleri depolardaki buzdolaplarında saklıyorlar'
Belediye Başkanı verdiği demeçte Rus güçlerinin öldürdüğü ve krematoryumlarda yakmadığı cesetleri ise alışveriş merkezlerindeki depolarda bulunan büyük buzdolaplarında sakladıklarını ifade etti.