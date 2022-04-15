Müge Anlı sevgilisi ile yakalandı deniliyor! Olay fotoğraftaki gizemli erkek evli ve ünlü
ATV'nin ünlü ekran yüzü Müge Anlı, bu kez bulduğu kayıplar veya yakaladığı katillerle değil aşk hayatıyla magazin gündemine düştü. Magazin medyasına bir erkekle çekilmiş fotoğrafı yansıdı. Fotoğraftaki kişi evli olan ünlü bir isim çıktı.
Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, uzun yıllardır hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstleniyor. İsmini magazin kulislerinden uzak tutan Müge Anlı, bu kez bir fotoğrafla gündeme girdi.
Programında aydınlatılmamış cinayetleri, kayıpları ve daha birçok olayı ele alıp işleyen Müge Anlı, yardıma ihtiyacı olanları da ihmal etmiyor.
Özellikle suçluluların bulunması konusunda titizlikle çalışan Müge Anlı, karakteri ve programdaki tavırlarıyla herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.
Anlı, 1999 yılında nikah masasına oturduğu gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı.