Müge Anlı sevgilisi ile yakalandı deniliyor! Olay fotoğraftaki gizemli erkek evli ve ünlü

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, uzun yıllardır hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstleniyor. İsmini magazin kulislerinden uzak tutan Müge Anlı, bu kez bir fotoğrafla gündeme girdi.