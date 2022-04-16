Ulusal yas ilan edildi! Usta sanatçı Eunice Munoz hayatını kaybetti

Portekiz sinema ve tiyarosunun efsane ismi Eunice Munoz, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Ünlü oyuncu Eunice Munoz 93 yaşında hayatını kaybetti. Munoz'un ölümü nedeniyel Portekiz hükümeti bir günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. 80 yıllık bir kariyere sahip olan Eunice Munoz'un ölümü Portekiz'de büyük üzüntü yarattı. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Eunice Munoz, en iyi yönetmenlerle en prestijli şirketlerle çalıştı. Kendini yenilemekten kendini yeniden icat etmekten ve arka arkaya birçok nesli kendine hayran bırakmaktan asla vazgeçmedi. Portekiz sanatı onu sonsuza kadar hatırlayacak" mesajı gönderdi. Portekiz'de çok sevilen bir isim olan Munoz, 200'e yakın tiyatro oyununun yanı sıra çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı. 28 Kasım 2021'de 80. sanat yılını doldurmuştu.