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Joachim Löw, Fenerbahçe'den servet istedi! Başkan Ali Koç'tan flaş karar

Joachim Löw, Fenerbahçe'den servet istedi! Başkan Ali Koç'tan flaş karar

Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'den yeni haberler geliyor. Sarı-Lacivertliler'in ilk sırasında yer alan Joachim Löw'ün Fenerbahçe yönetiminden servet istediği ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, Alman hocanın bu isteği sonrası flaş bir karara imza attı.

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Son 8 lig maçında 7 galibiyet-1 beraberlik alarak yükselişe geçen Fenerbahçe, bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.

 Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun sahaya çıkması bekleniyor. İsmail Kartal'ın, sol bekte Ferdi'ye forma verip, sağ kanatta ise Pelkas'ı oynatacağı öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, 3 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kulüp, dün yaptığı resmi açıklama ile 5.5 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisinin alındığını duyurdu.

Löw, Fenerbahçe'den 30 milyon euro istedi
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor.

Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı.

Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.

FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

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