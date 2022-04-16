Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak
Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösterge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak. Mayıs'ta kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.
Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmeler art arda yaşanacak. İkramiye zammı, enflasyon zammı derken emeklinin cebi bayram edecek. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı:
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Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.
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Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor.
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Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.
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