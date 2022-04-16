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Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösterge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak. Mayıs'ta kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.

Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmeler art arda yaşanacak. İkramiye zammı, enflasyon zammı derken emeklinin cebi bayram edecek. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı:

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Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

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Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor. 

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Emeklilere peş peşe zam müjdesi! Bomba detaylara bakın maaşlar artacak

Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.

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