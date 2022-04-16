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Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kız, yoldan geçen beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Koçak (16), yola indiği sırada Ş.T. idaresindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri genç kıza çarptı. Beton mikserinin altında kalan Koçak aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Büşra Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kafede çalıştığı öğrenilen Büşra Koçak'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma dahilinde beton mikseri sürücüsü Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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