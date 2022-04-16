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Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı

Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı

Ayasofya'yı ziyaret eden dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İslam'ın paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

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11 ayın sultanı Ramazan'da Ayasofya'yı ziyaret eden isimlerden birisi de dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam oldu.

Yusuf İslam, ziyaret sonrası Ayasofya'daki fotoğrafını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Ünlü isim sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hala çok güçlü bir şekilde parlayan manevi ışığa tarihin ayırıcı duvarlarından bakmak." ifadesinde yer verdi.

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